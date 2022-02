Rusland vooralsnog welkom op Eurovisie Songfestival

Kookboek Snoop Dogg na Super Bowl opnieuw een bestseller

Het optreden dat Snoop Dogg tijdens de halftimeshow van de Super Bowl gaf heeft hem commercieel geen windeieren gelegd. De rapper bracht bijna vier jaar geleden zijn kookboek From Crook To Cook uit en dankzij de show is het boek teruggekeerd in de top tien van de best verkochte boeken op Amazon. Dit meldt Rolling Stone.

22 februari