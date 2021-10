Rutger Castricum komt met Klimaatkar

video Vader Patrick (42) van Hotter than my daughter kort na opnames overleden

16 oktober De 42-jarige vader Patrick Visser uit Roermond heeft zijn laatste wens in vervulling zien gaan in een unieke aflevering van Hotter than my daughter. Tijdens de opnameperiode kreeg hij te horen dat hij terminale kanker had, maar voor zijn gezin liet hij de make-over tóch doorgaan. Kort daarna overleed Patrick, die een vrouw en vier kinderen achterlaat. ,,Wat er ook gebeurt, onze positiviteit zal niet kapotgaan.’’