Ruud de Wild ontslagen uit het ziekenhuis

‘Judas’ Rob Dekay scoort nummer 1-hit met zijn versie van Human

5 april De Nederlandse versie van Rag’n’Bone Mans Human, die Rob Dekay tijdens The Passion zong is een hit. Zijn uitvoering met de titel Ik ben naar een mens staat inmiddels bovenaan de iTunes-lijst. Ook op YouTube is het nummer een succes en staat op de zesde plek in de trending lijst.