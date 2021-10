Ruud de Wild tijdens ziekte gevolgd voor documentaire, cameraploeg bij operatie

In de documentaire vertelt De Wild openhartig over de afgelopen maanden. Zo is onder meer te zien wat de impact is van zijn operaties en wat zijn ziekte betekent voor zijn relatie met zijn vriendin Olcay Gulsen. Ook zijn arts komt aan het woord. Een cameraploeg mocht bij hoge uitzondering aanwezig zijn tijdens een operatie. Afgelopen weekend gaf De Wild op deze site een openhartig interview over de moeilijke periode. ,,Dan hoor je: je hebt kanker, een agressieve vorm en we weten niet waar het nog meer zit’. Dan breekt er een rafelige tijd aan. Alle zekerheid verliest zijn waarde”, vertelde hij .

‘Kanker voor dummies’

De dj wilde middels de docu samen met zijn arts en bekenden om hem heen een ‘kanker voor dummies’ maken. ,,De eerste maanden kon ik nog niet bedenken dat dit goed zou aflopen. Het was een rollercoaster van emoties en scenario’s die zijn besproken. Je kunt je hierin verloren voelen”, aldus De Wild. ,,Ik wil hiermee kijkers inzicht geven hoe ieder zijn eigen pad kan bewandelen, welke tips er zijn en waarom het zo belangrijk is om tijdig aan de bel te trekken. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk dit is geweest en dat wil ik delen.”



De 52-jarige dj maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en stopte daarom tijdelijk met zijn radioprogramma. Hij is inmiddels kankervrij en keerde vandaag terug op de radio. Hij presenteerde de show vanuit het VUmc in Amsterdam, het ziekenhuis waar hij de afgelopen maanden werd behandeld. Aan het begin van de uitzending herhaalde De Wild de woorden die hij zei toen hij op de radio bekend had gemaakt ziek te zijn. ,,Jullie zijn nog niet van me af.”