Ruud de Wild vond aandacht voor relatie met Olcay ‘heftig’

De twee gingen in juni, na een relatie van vier maanden, uit elkaar. Volgens Olcay kwam dit mede door het overlijden van haar ex-vriend James Harris die maar 41 jaar oud werd. De presentatrice had ‘tijd nodig om dingen op een rijtje te zetten’. Ze liet zich dan ook niet troosten. Ruud vertelt daarover: ,,We werden opgejaagd door de pers, kregen amper tijd samen iets op te bouwen en toen overleed haar ex. Voor allebei was het beter om rust te nemen, overzicht te krijgen.’’

Hoewel de twee uit elkaar zijn, is de radio-dj nog steeds te spreken over zijn ex. Maar veel zeggen over de relatie die ze hebben doet hij niet: ,,Ik denk dat wij iets voor elkaar zijn waar we de woorden nog niet voor hebben gevonden.’’ Ook vertelt hij dat Olcay het gevoel van ‘voor elkaar gaan’ bij hem heeft aangewakkerd. ,,Ik voelde me veilig bij haar. Het lijkt me gek om een relatie te hebben voor altijd, waarin je elkaar trouw bent en je onvoorwaardelijk geeft.’’