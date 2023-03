‘Ruzie’ tussen Hailey Bieber en Selena Gomez loopt uit de hand: wat speelt er?

Een schijnbaar escalerende ruzie tussen Hailey Bieber en Selena Gomez beheerst al ruim een week de internationale showbizzmedia. Ook in Nederland worden hun namen massaal gegoogeld, de ontwikkelingen zijn amper bij te houden en inmiddels ook buiten het internet merkbaar. Wat is er aan de hand en hoe kan dit stoppen?

De achtergrond

Het verhaal draait om topmodel Hailey Bieber (26), haar echtgenoot en zanger Justin (29) en zangeres/actrice Selena Gomez (30). Justin en Selena hadden tussen 2010 en 2018 met wat onderbrekingen een relatie. Tussendoor had Justin het gezellig met Hailey. Kort na de breuk met Selena kwam hij bij haar terug en trouwden ze.

Dat leverde Hailey online haatreacties op, omdat ze Justin van Selena zou hebben afgepakt en zij beter bij hem zou passen. In 2020 was Justin dit zó zat dat hij een voorbeeld van de berichten met de wereld deelde en zijn fans smeekte te stoppen.

Hailey benadrukte vorig jaar dat hun relatie echt niet als affaire begon en dat ze alleen maar respect heeft voor Selena. De lucht leek definitief geklaard toen de vrouwen samen op de foto gingen bij een gala. Eind goed, al goed.

Dat duurde drie maanden

Aan de betrokkenen zelf ligt het niet: die hebben geen woord gezegd om de ruzie aan te wakkeren. Dat doen de fans, die iets zoeken achter alles wat het drietal doet. De showbizzsites wakkeren het vuurtje gretig aan.

In Nederland worden de namen van Hailey en Selena sinds een week veel vaker gegoogeld dan het afgelopen jaar. Je kunt spreken van een kinderachtige storm in een glas water, maar Justin en Selena (samen ‘Jelena’) waren de Jennifer Lopez en Ben Affleck (‘Bennifer’) van de millennials, hét sterrenkoppel.

Zo gek is de interesse dus niet, en die is tekenend voor de tijd. Beroemdheden met ruzie roepen anno 2023 niet iets rottigs bij een interview, ze laten een kruimelspoor na op sociale media.

Januari: playbacken is een ‘sneer’

Selena viert vakantie in Mexico, wordt gefotografeerd in bikini en krijgt online nare opmerkingen over haar lijf. Rond dezelfde tijd verschijnt een video waarin Hailey en supermodel Kendall Jenner met een vriendin de woorden ‘I’m not saying she deserved it, but God’s timing is always right’ playbacken, oftewel: ‘ik zeg niet dat ze het verdiend heeft, maar de timing van God is altijd juist’.

De gebeurtenissen hebben op het eerste oog niets met elkaar te maken, maar fans weten genoeg: dit is een uithaal van Hailey. Zij ontkent en zegt dat ze gewoon een leuk geluidje voor de video heeft gekozen tijdens een meidenavond. Selena verzekert fans dat ze zich niets van zulke dingen aantrekt en vraagt hen aardig tegen iedereen te zijn. Ze luisteren niet.

Februari: wenkbrauwen zijn een ‘sneer’

Gomez deelt een filmpje op TikTok waarin ze vertelt dat ze haar wenkbrauwen te veel heeft laten ‘lamineren’. Dat is een chemische behandeling waarmee je de voorhoofdshaartjes de kant op krijgt die je wilt. Niet lang daarna deelt realityster Kylie Jenner screenshots van een videogesprek dat ze had met Hailey Bieber, met close-ups van hún wenkbrauwen. De fans zien een sneer.



Volledig scherm Selena Gomez en haar 'te sterk gelamineerde' wenkbrauwen. © TikTok Selena Gomez

Kylie vindt het vergezocht, stelt dat ze Selena’s filmpje niet heeft gezien en zegt dat fans ophef maken van gebakken lucht. Dat vindt Selena ook, die laat weten fan van Kylie te zijn. Althans, ‘laat weten’: dat is in deze soap een reactietje schrijven onder een opmerking van een fan op TikTok.



Volledig scherm De wenkbrauwfoto van Hailey Bieber en Kylie Jenner, volgens fans een sneer. © Instagram Kylie Jenner

Februari: Taylor Swift-‘sneer’

Op TikTok komt een oude video bovendrijven van een muziekprogramma dat Hailey ooit presenteerde. De andere presentator noemt de naam van zangeres Taylor Swift, een goede vriendin van Selena. Hailey trekt een vies gezicht en dat toont haar ware aard, valt te lezen bij het filmpje.

Selena trekt het zich aan, want ze reageert (en verwijdert): ‘Dit spijt me zo, mijn beste vriendin is en blijft een van de besten in haar vak.’ Het is Selena die terugslaat, menen fans.

Februari: Selena stopt

Selena heeft al jaren een moeilijke relatie met sociale media en stopte er eerder mee omdat ze verdriet had van de nare reacties over zichzelf en haar ex. Op TikTok is ze sinds kort weer actief, maar na al het gedoe kondigt ze aan wederom te stoppen. ,,Dit wordt een beetje gek’’, zegt ze. ,,Ik ben 30 en ben hier te oud voor.’’



Februari: Justins moeder doet mee

Elke soap heeft gastoptredens, in dit geval geen lullige. Pattie Mallette, de moeder van Justin Bieber, liket naar verluidt een tweet over Selena’s vertrek van sociale media en maakt dat snel ongedaan. Vervolgens twittert ze: ‘Haat is lelijk, wees niet lelijk’, mogelijk een steunbetuiging aan haar schoondochter Hailey.



Februari: liedje is een ‘sneer’

Hailey zelf is aan zet. Ze deelt een story op Instagram met daarin het lied Calm down van Rema uit 2022. Niks aan de hand? Jawel. Er is ook een remix van dat nummer, waarop Selena Gomez meedoet. Maar die deelt Hailey niet. Uiteraard een sneer, als je een complotminnende fan bent. In werkelijkheid gaat het om een story van iemand anders die Hailey deelt, waarbij ze het lied waarschijnlijk niet zelf koos.

Februari: de volgers vertrekken

Verschillende media schrijven over de volgersaantallen van Selena, Hailey en Kylie Jenner de afgelopen maand. Terwijl Hailey en Kylie honderdduizenden tot een miljoen Instagram-volgers verliezen, neemt het aantal van Selena met miljoenen toe. Opvallend, maar bewijs van een causaal verband ontbreekt.

Maart: happy sneer-day to you

We hadden Justin nog niet gehoord, maar daar is hij. De zanger viert zijn 29ste verjaardag en geeft op zijn feestje een souvenir weg met de tekst ‘I’m so thankful that I didn’t end up with what I thought I wanted’, oftewel: ‘Ik ben zo dankbaar dat ik niet ben uitgekomen bij wat ik dacht te willen’. Eerlijk is eerlijk: het is lastig hierin géén sneertje richting Selena te zien.



Maart: Selena vraagt om compassie

Gomez keert terug op TikTok met een make-upfilmpje. In de reacties richt ze zich tot fans: ‘Wees alsjeblieft, alsjeblieft aardiger en denk aan de mentale gezondheid van anderen. Mijn hart voelt zwaar en ik wil alleen het goede voor iedereen.’

Maart: de gevolgen gaan ‘offline’

Justin geeft deze week een verrassingsoptreden bij het Amerikaanse festival Rolling Loud. Daar blijkt dat de ruzie ook buiten het internet gevolgen heeft: het publiek begint ‘fuck Hailey Bieber’ te roepen:



Wat nu?

Een idool kan aanvoelen als een vriend(in) die je echt kent. Dat heet in de psychologie parasociale interactie: het idee dat je een relatie hebt met iemand die niet eens weet dat je bestaat. Hailey, Selena en Justin horen bij de grootste sterren van dit moment - niet zo gek dat duizenden mensen zich bij hen betrokken voelen.

Celebrityruzies zijn daarnaast van alle tijden, het publiek dat ervan smult ook. Maar, merken media inmiddels op: deze ruzie is niet meer om te smullen. De betrokkenen hebben pijn. Het zijn geen fantheorieën meer, het is cyberpesten.

De oplossing ligt niet bij de hoofdpersonen, schrijft Vox in een commentaar. Natuurlijk is het aannemelijk dat Hailey en Selena elkaar niet zo leuk vinden, maar wat dan nog? Zij schreeuwen het niet van de daken, de fans maken er een hetze van. En ook zij kunnen daarmee stoppen.

