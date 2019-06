Ruziënde maki’s en eigenwijze orang-oetan redden de tv-avond

Het tv-aanbod is momenteel huilen met de pet op. Maar slalommend tussen herhaling, buitenlandse aankoop en nog meer herhalingen stuit je als kijker soms toch op iets onverwachts leuks. In mijn geval: Het echte leven in de dierentuin (NTR) op NPO 1.



Origineel is het niet – er kwam tijdens het schrijven van dit stukje een persbericht binnen dat SBS vanaf volgende week de Engelse versie uitzendt - en de die-hard liefhebbers van de pompeuze natuurseries van de BBC zullen het wellicht te kneuterig vinden. Maar ik vermaak me al twee weken prima met een catfight tussen ringstaartmaki’s met namen als Nutella en Charlie waarbij de plukken vacht door het hok vliegen, een ijsbeer die op transport gaat naar Duitsland om daar voor nieuw nageslacht te zorgen of een reuzenpanda die gek ligt te doen met een teiltje. Al was het onbetwiste hoogtepunt van afgelopen zondag orang-oetan Anak die duidelijk gepikeerd was over de verse laag boomschors in het apenverblijf en die handje voor handje ging terugscheppen in een gevonden zak.