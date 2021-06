Ryan Reynolds door dochters open over mentale issues

I May Destroy You is grote winnaar van Bafta tv-awards

1:17 De serie I May Destroy You is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Bafta Television Awards. De serie, een gezamenlijk project van de BBC en HBO, won in vijf categorieën, onder meer voor beste miniserie. Ook mocht hoofdrolspeelster Michaela Coel meerdere Bafta’s in ontvangst nemen: die voor beste regisseur, beste schrijver van een dramaserie en beste actrice.