S10 deelt songfestivalpunten uit namens Nederland

Mia Nicolai en Dion Cooper passen toonsoort Burning Daylight aan: ‘Waren aan het vechten’

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben hun songfestivalnummer Burning Daylight aangepast: het lied wordt nu anderhalve toon hoger gezongen. Ook gaan de backing vocals mee naar het liedjesspektakel in Liverpool, zo vertelde het duo vrijdagavond in de talkshow Khalid & Sophie. ,,Dat maakt dat het nu opeens zingen is, in plaats van schreeuwen en vechten.”