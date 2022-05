S10 gaat dansen in de green room: ‘Let maar op die heupjes van mij’

Met videoS10 heeft zich voorgenomen vanavond in de finale van het Eurovisie Songfestival vooral te genieten. Dat ze in de show is ingedeeld tussen favorieten Italië, Spanje en Oekraïne deert haar niet. Sterker, ze vindt dat alleen maar leuk.

Iets voor half een op zaterdagmiddag stapte Stien den Hollander (21) casual gekleed met een baseballcap op de bus in. Die bracht haar naar PalaOlimpico, de hal waar ze vanavond het belangrijkste moment uit haar loopbaan tot nog toe beleeft. In de finale van het Eurovisie Songfestival gaat S10 voor de winst, maar druk maakte ze zich daar vroeg op de dag nog niet om.

,,Ik ben superblij’’, zei ze met een brede lach op de stoep voor haar hotel in Turijn. ,,De juryshow ging gisteravond heel goed. Ik begreep dat het publiek met me meezong, maar dat hoorde ik niet door de in-ears die ik in mijn oren heb.’’

Vlak voor het Nederlandse optreden zit de Spaanse Chanel, die met het sexy, dansbare SloMo de hele zaal op zijn kop zet. Intimiderend is het niet voor S10 die er ondanks de spanning zelfs nog van geniet ook. ,,Ik sta dan backstage gewoon nog even lekker mee te dansen, het is een heerlijke act. En als ik na mijn optreden in de green room kom, dan ga ik echt overal op dansen. Let vanavond maar op die heupjes van mij.’’

De plek tussen drie grote favorieten bevalt haar. ,,Heel erg vet. Spanje is een sterke act, maar Oekraïne ook. Ik vind het best een compliment dat ik daar tussen sta. Wij brengen allemaal heel verschillende dingen die wel allemaal raken, op een eigen manier.’’

Vanavond doet S10 in de finale niets anders dan in de halve finale, wel zet ze een ‘extra tandje bij qua genieten’. ,,Ik wil heel bewust in het moment zijn, want weet je, morgen zit ik gewoon weer in mijn huisje in de Jordaan. Ik weet dat iedereen denkt dat Oekraïne het festival zal winnen, ik houd me daar niet mee bezig. Ik richt me op mijn eigen act en hoop dat ik aan het eind van de avond een flesje champagne kan poppen.’’

Vanavond zitten haar opa en oma in de zaal, mensen met wie ze een bijzondere band onderhoudt. ,,We hebben samen de tweede halve finale gekeken, dat was heel fijn. Vanavond kan ik er niet aan denken, ik zet bij het begin van mijn act in mijn hoofd de film op play en die duurt tot het einde van het liedje. Of ik daarna nog oogcontact met ze kan hebben? Ik denk dat die zaal daarvoor te groot is.’’

