S10 haalt met emotionele versie van De Diepte finale van songfestival en is vroeg aan de beurt

Bij het slot van het lied brak de Nederlandse deelneemster bijna, zo ingeleefd had ze zich in haar eigen song. Ook een dag eerder, bij de juryshow, straalde er van haar al meer gevoel uit dan eerder in Turijn. S10 blijkt in de liveshows nog een extra laag gevoel te kunnen leggen.



Haar plek in het schema van de eerste halve finale zette de sobere Nederlandse act alleen maar extra aan. Voor S10 was er de ruige rockact van Bulgarije, meteen na haar kwam de meest uitbundige feestmuziek van de avond; Moldavië. Dat was het optreden waar S10 zelf het meest naar uitkeek, had ze eerder op de dag gezegd bij het verlaten van haar hotel.

Ontspannen

Ze mag jong zijn, S10 toont zich in Turijn bijzonder ontspannen. Na haar voorlaatste optreden in de middagshow wandelde ze nog op haar dooie gemak de grote perszaal in waar 500 journalisten werken. Ze wilde even met eigen ogen zien hoe dat eruit zag. ,,Ik probeer niet in spanning te denken’', antwoordde ze eerder op de dag op de vraag wat voor haar het spannendste moment zou worden.



Zo ging ze relaxed de avond in die in spektakel wel iets onderdeed voor de editie van vorig jaar in Rotterdam. De show met presentatoren Mika, Laura Pausini en Alessandro Cattelan zat goed in elkaar, daar niet van, maar wat technische mogelijkheden betreft kon het decor zich niet helemaal meten met dat van Ahoy.

Blikvangers in de eerste halve finale waren onder anderen Noorwegen, Griekenland en de Albanese Ronela Hajati (Sekret), die weliswaar de finale niet haalde, met haar temperamentvolle act perfect was ze perfect getimed als opener. Het PalaOlimpico stond meteen in vuur en vlam. Dat ze zich daarbij zelf over de kop joeg, deerde niemand in de zaal.

Oekraïne

Die ging pas echt los bij de zesde inzending. Oekraïne natuurlijk, de gedoodverfde winnaar van dit festival. Kalush Orchestra kreeg bijzonder veel bijval voor Stefania, een ode aan de moeder van zanger Oleg Psioek. De uitvoering van het lied was beter dan tijdens de repetities. Ook Oekraïne keert zaterdag terug.

De andere acht finalisten zijn: Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland en Moldavië. S10 is zaterdag in de eerste helft van de eindstrijd aan de beurt, ze trok zelf het lot met nummer 1 na de persconferentie van de tien finalisten. De Nederlandse werd pas als laatste van de tien aangekondigd. ,,Dat was zenuwslopend, ik had het niet meer. Maar mijn team zei: het is 10 mei, je heet S10, mijn microfoon had nummer 10, het moest gewoon zo zijn. Wat ben ik blij dat het gelukt is.’’

