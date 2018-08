Sabia Boulahrouz bewusteloos afgevoerd tijdens Duitse spelshow

De bizarre beelden, die niet in Nederland te zien zijn, werden vanavond in Duitsland uitgezonden door Prosieben. Daarin is volgens Duitse media getoond hoe Sabia om hulp roept. ,,Ik ben zo ziek!'', gilt ze vanaf 20 meter hoogte. Daarna moet ze braken. Als de programmamakers door krijgen dat het menens is, wordt ze naar beneden getakeld. Eenmaal op de grond wordt Sabia naar de schaduw geholpen. Vervolgens valt ze flauw. Als het medische team haar niet wakker krijgt, worden de hulpdiensten ingeschakeld en wordt de socialite naar een ziekenhuis gereden.

Het is niet duidelijk wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden, maar uit het feit dat ze de laatste tijd weer volop in de spotlights staat, is op te maken dat Sabia niets schokkends heeft overgehouden aan de mislukte proef. Onlangs liet de brunette over Global Gladiators, waarin acht bekende Duitsers in erbarmelijke omstandigheden in een omgebouwde vrachtcontainer moeten zien te overleven, weten dat ze mee deed om 'haar echte zelf' te laten zien.