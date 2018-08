Sabia wil 'laten zien wie ze echt is' in Duitse realityshow

Vijf jaar na het schandaal rond haar ex Rafael van der Vaart waagt Sabia Boulahrouz zich in Duitsland aan een nieuw tv-avontuur. De 40-jarige socialite is vanavond primetime op de buis te zien in het realityprogramma Global Gladiators , waarvoor ze op reis werd gestuurd naar Thailand.

In het programma moeten acht bekende Duitsers in erbarmelijke omstandigheden in het buitenland overleven. Ze wonen in een omgebouwde vrachtcontainer en hebben geen contact met de buitenwereld. Wel worden ze gevolgd door 26 camera's. Daarmee lijkt het format veel op John de Mols Utopia, dat op SBS 6 te zien is. In Duitsland krijgen de teams uitdagingen waarmee ze punten kunnen verdienen. Wie van zijn concurrenten de meeste stemmen krijgt, moet de show verlaten.

Sabia deed naar eigen zeggen aan de show mee om 'te laten zien we ze echt is' en 'nieuwe ervaringen op te doen', zo vertelt ze Stern.de. ,,Het gaat weer goed met me dus ik stond er voor open. Na diepe dalen komen altijd betere tijden'', zegt ze. Tijdens de opnames miste ze haar kinderen het meest.

Sylvie-gate

In Nederland dook Sabia al een aantal keer op tv op. Eind 2015 was ze korte tijd het jurylid in het programma Mindmasters Live. Een jaar later deed ze mee aan Ranking the Stars.

In Duitsland, waar ze woont en werkt, is Sabia het meest bekend van haar ingewikkelde relatie met Sylvie Meis. Tijdens een oud en nieuw-feest in 2012 barstte de bom nadat een ruzie tussen Sylvie en haar toenmalige man voetballer Rafael van der Vaart uit de hand liep. Een scheiding was onvermijdelijk. Kort daarna kwam uit dat niemand minder dan Sabia - jarenlang Sylvies beste vriendin - Rafaels nieuwe vlam was. In 2015 strandde ook die relatie.

Volgens de laatste berichten zou de brunette sinds vorig jaar samen zijn met de Duitse dj Johnny Schmitt.

Uit een eerdere relatie kreeg Sabia dochter Katharina (20). Van 2006 tot 2013 was de Duits-Turkse getrouwd met voetballer Khalid Boulahrouz. Met hem kreeg ze drie kinderen: Amaya (8), Daamik (7) en Anissa. Het meisje werd in 2008 in een ziekenhuis in het Zwitserse Lausanne drie maanden te vroeg geboren en overleed kort daarna. Met Rafael verloor ze twee kindjes. In december 2013 werd hun dochtertje Solana na 19 weken zwangerschap stilgeboren. Twee jaar later ging het weer mis toen ook Rafael Ramon na zes maanden zwangerschap overleed.