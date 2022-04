Samantha ‘Barbie’ de Jong opgeknapt na zonnebank en Jochem van Gelder kiest het hazenpad

Stormloop op kaartjes voor Boekenbal

De belangstelling voor kaartjes voor het Boekenbal, de jaarlijkse aftrap van het literaire seizoen, is nog nooit zo groot geweest als dit jaar. Dat laat boekenkoepel CPNB, die het bal organiseert, vrijdag weten. Er zijn iets meer dan 1500 kaarten te verdelen voor het feest dat vanavond in Escape in Amsterdam plaatsvindt.

