Samantha de Jong (Barbie) laat toch weer van zich horen

updateSamantha de Jong, beter bekend als Barbie, heeft toch weer van zich laten horen op socialemedia. De Haagse realityster verblijft momenteel, nadat ze 24 juli in gedrogeerde staat uit het raam van haar appartement in Scheveningen viel, in een instelling voor mensen met psychische problemen om tot rust te komen.

Op Instagram postte ze vanavond meerdere foto's. ,,Voor het eerst reageer ik weer op insta omdat ik mijn schatje Jeffrey echt heel erg wil bedanken dat hij me zo onwijs steunt. Niet alleen mij, maar ook mijn familie'', schrijft ze bij een van de foto's. ,,Heb nu eindelijk iemand gevonden met wie ik kan lachen huilen en mee kan praten als het even niet meer gaat.'' Samantha de Jong (29) heeft sinds enige tijd een relatie met de 32-jarige Rijswijkse zanger Jeffrey van der Meer (Lake).



Vorige week dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Samantha uit het raam van haar huis zou zijn gesprongen. Vooralsnog is niet duidelijk wat er daadwerkelijk is gebeurd. Volgens een overbuurman had ze zichzelf uit het raam van haar woning aan de Korbootstraat laten vallen, haar woordvoerder spreekt van een verkeerde mix van medicijnen die haar hadden bedwelmd. Haar ex-man Michael van der Plas wil dat de kinderen die hij kreeg met Samantha, bij hem en zijn vriendin Naomi komen wonen wegens de problemen die zij heeft. Vriend Jeffrey stelt, op basis van wat hij van Barbie hoorde, dat ze de nacht voor het incident bezoek van twee nog onbekende mannen zou hebben gehad. Eén daarvan zou een verdovend middel in haar frisdrank hebben gedaan, waarna de Haagse onwel werd. De politie stelde vooralsnog geen aanleiding te zien voor nader onderzoek.



Samantha deed in januari een poging zich van het leven te beroven. Haar toenmalige manager adviseerde haar toen zich te laten behandelen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Onder meer omdat Barbie dat zou hebben geweigerd, trok hij zijn handen van haar af. Momenteel doet de oud-zegsman de woordvoering voor Michael van der Plas. Volgens Jeffrey van der Meer zou Samantha de Jong zich binnenkort, op zijn advies, toch willen laten behandelen in een erkende Schotse instelling. Samantha verbleef in de weken na het incident in januari ook al in een kliniek voor mensen met psychische en verslavingsproblemen.



Kinderrechter

Morgenmiddag (donderdag) zou een kinderrechter zich achter gesloten deuren buigen over de al dan niet tijdelijke voogdij van de kinderen van Samantha en Michael: zoontje Milano (3) en dochtertje Angelina (6). Dan kan duidelijk worden aan wie de kinderen worden toegewezen.

In de vriendenkring van Samantha de Jong tast men, zo stelt vriend Jeffrey, nog altijd in het duister over de identiteit van de mannen die ze over de vloer zou hebben gehad. ,,Het zullen wel weer losers zijn: idioten of mafkezen die de naïeve en goedgelovige Barbie op de een of andere manier wilden manipuleren. Dat gebeurt wel vaker met haar. Ze is een bekende Nederlander en dan draaien er altijd profiteurs om je heen. Zogenoemde vrienden die graag met je willen worden gezien. Het probleem met Samantha is dat ze het onderscheid niet ziet tussen oprechte en valse types. Aardige mensen en 'vrienden' en 'vriendinnen' die er alleen maar op uit zijn haar het leven uit pure jaloezie zuur te maken.''

Hij gelooft Samantha op haar woord. ,,Ik ken haar al een tijd en ze was erg goed bezig. Ze zorgde goed voor zichzelf en haar kinderen. Medisch en wat verslavingen betreft, had ze zich met die medicijnen goed onder controle. Een terugval in een oude gewoonte? Zo is ze niet. Ze kijkt na dat incident (een zelfmoordpoging, red.) eerder dit jaar juist weer positief richting toekomst.'' Of haar visite een hersenspinsel is van Samantha? Dat kan er bij Jeffrey niet in. ,,Zo'n verhaal verzint geen mens en mijn Barbie al helemaal niet.''

