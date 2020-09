Samantha de Jong deelt bijzondere zwangerschapsfoto’s

‘Opnames Batman gaan verder zonder Robert Pattinson’

4 september De opnames van de nieuwe Batman-film gaan toch verder, maar zonder hoofdrolspeler Robert Pattinson. Donderdag werden de cast- en crewleden op de set nog naar huis gestuurd, nadat een coronabesmetting bij een van de crewleden was vastgesteld. Later werd bekend dat Pattinson zelf is besmet met het virus.