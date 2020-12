‘Samantha de Jong en verloofde Gerrit uit elkaar’

De Jong werd in september ten huwelijk gevraagd door Gerrit Meerts en zei daarop ja. Ze was toen hoogzwanger van een zoontje, dat in november werd geboren . Het ventje luistert naar de naam Djemino. Het leek er aanvankelijk op dat Meerts de vader was het jongetje. Zo poseerde hij veelvuldig met de kleine man op kiekjes, waar De Jong vervolgens ‘trotse papa’ onder schreef. Nu beweert Meerts echter dat Djemino niet van hem is. De Jong zou op haar beurt hebben gesteld dat hij dat altijd al heeft geweten. De berichten zijn inmiddels niet meer terug te vinden op de social media-kanalen van beide partijen, dus het is niet duidelijk of ze daadwerkelijk gepost zijn.

Slechte tijden

In een bericht dat De Jong gisteren op haar Instagram Stories heeft gedeeld, spreekt ze over een goede vriend, ene Kuwas, die haar ‘als vreemde’ in slechte tijden heeft geholpen. ‘Goede vrienden die je in slechte tijden laten zitten, jij als vreemde die me geholpen heeft, bedankt. Geen woorden maar daden’, valt er te lezen.



De realityster deelde ook een bericht van Kuwas zelf op haar Instagram Stories. Daarin schrijft de jongeman: ‘Ik ken Samantha nu denk ik vier dagen. Ik wil niet teveel erover kwijt, maar 1. ik ben geen babydaddy, 2. ik zit niet in een relatie en 3. ik heb niemand zijn relatie gecrasht. Niet iedereen gaat alles aan, maar als ik een vrouw bont en blauw zie, vrezend voor haar leven, neem ik die onder mijn hoede. Fuck huiselijk geweld.’



Of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld is niet duidelijk. De Jong deelde gisteravond wel foto’s van enkele verwondingen, maar ook deze zijn weer verwijderd. Bovendien werd uit de beelden niet duidelijk of het daadwerkelijk om De Jong gaat.