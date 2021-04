Samantha Steenwijk grijpt absolute hoofdrol in De Verraders: ‘Ik heb een knop omgezet’

In aflevering zes van de Verraders veranderde Kasteel Erenstein in een snelkookpan van emoties. Woede, teleurstelling en verbazing streden om voorrang terwijl Samantha Steenwijk de absolute hoofdrol greep.

Het was niet zomaar een voorzet. Het was een loepzuivere. Eentje met precisie. Op maat, zou de sportcommentator zeggen. Een bal op een presenteerblaadje. Kees Boot was de spits die ‘m alleen hoefde in te tikken. Even zijn voet er tegenaan te zetten. Maar een teen was al voldoende geweest. Een 18-karaats kans.

Ze stonden in de kelder van Kasteel Erenstein, de residentie van de Verraders, het avonturenspel van RTL4. Kees Boot en Loek Peters. Twee acteurs. Twee makkers. Die elkaar twee weken terug nog met waterige oogjes in de armen vielen. Die hun verblijf dagelijks veraangenamen met een potje darts. Die praten en lachen met elkaar.

En toen kwam dus die voorzet. Van Loek Peters, de David Beckham van de Verraders. Hij had het al gezegd: ,,Alles is verdacht. Alsof we in Oost-Duitsland van de jaren vijftig zitten.” Nu boog hij zich voorover en zei op samenzweerderige toon tegen Kees: ,,Als jij een verrader bent, kun je er ook voor kiezen: Ik neem Loek als getrouwe mee naar het einde. Trek me erbij en laten we dit spel winnen.”

Wát een moment, wát een kans. Helaas. Kees Boot, hij was de spits die het zelf wilde doen. En faalde. Hoe jammer. Wat was het mooi geweest als hij inderdaad had gezegd: ‘Lepe Loekie, mattie van me, je hebt gelijk, ik ben een verrader. Jij en ik gaan gaan de verdenkingen op een ander proberen te krijgen. En als dat lukt en één van de twee verovert straks die zilverschat, dan reizen we deze zomer saampies terug naar Kasteel Erenstein en worden we dronken aan het dartbord’.

Niet dus.

In plaats van een biertje moest Kees het nu doen met de gifbeker, aangereikt door Samantha Steenwijk, die heerlijke Haagse ‘heks’ in het sprookje van de Verraders. De van de getrouwen naar verraders overgestapte zangeres maakte vorige week aan de Ronde Tafel op het laatste moment een opvallende switch. Ze verbande niet (kompaan) Kees, zoals afgesproken had met Francis, Loiza en Chatilla, maar Steven Kazàn (die zijn koffers kon pakken). Die ommezwaai leverde verbouwereerde gezichten op van haar getrouwenmaatjes (Francis, Loiza en de neeschuddende Chatilla). Ze had vanavond dus iets uit te leggen! Toch?

Toch niet.

Vreemd genoeg kwam Samantha ermee weg. Heel even kwam het ter sprake tijdens het ontbijt, maar verder? Kon ze gewoon doorgaan met plannen smeden. Plechtig had ze Kees vorige week beloofd het samen met hem en Holly op te nemen tegen de getrouwen. Maar eigenlijk werd meteen al duidelijk dat Kees voor het ergste moest vrezen.

Maar niet zonder een bijzondere (laatste!) maaltijd. Als missie moesten de kandidaten onder leiding van een chefkok gerechten bereiden: Limburgse, Brabantse en Vlaamse schotels. De twee hongerlijders -Loek Peters en Loiza Lamers (die vanwege Expeditie Robinson toch iets gewend moet zijn maar -hè jakkie- toch een stukje vet niet wegkreeg) dienden de gerechten met zwarte duikbrilletjes -dus ongezien- te raden. Tevergeefs. Missie mislukt: geen zilverstaven.

Over eten gesproken: dat doet Samantha smaakvol van twee walletjes: die van de getrouwen (Chatilla, Francis en Loiza) en de Verraders (Kees en Holly). ,,Ik heb een knop omgezet. Anders kan ik dat hele verraderschap niet aan”, verklaarde de hoofdrolspeelster. Gekscherend zei ze dat ze na het programma wel naar een psych gaat én gaat biechten. Het is smullen met Samantha. Ze voldoet ten volle aan het uitgangspunt bij het programma:: meekijken door de ogen van de schurk. ,,Ik doe me voor als een getrouwe en verraad ook nog eens een verrader. Heel slecht dit”, besefte ze.

Maar ze deed wat ze moest doen. Ze stopte die arme Kees -om bij her voedsel en in het sprookje te blijven- in haar grote heksenpan, deed er wat blaadjes, takjes, brandnetels en konijnenkeutels bij en maakte er soep van. Onder de melancholische tonen van The Doors (The End!) spartelde Kees nog even, maar ging hij tenslotte kopje onder. ,,Ik hou van jullie allemaal”, stamelde hij nog aandoenlijk. Allemaal? Ook van Samantha? Of dacht hij bij zijn aftocht nog aan dat ene zinnetje? ,,Met Samantha hebben we een monster in huis gehaald.”

,,Uiteindelijk zal Kees het wel snappen”, vermoedde Samantha. Dat leek er niet echt op. De acteur nam zijn verlies nogal persoonlijk. Hij reageerde tamelijk fel op al die tegenstemmen. Zette grote ogen op, greep naar zijn hoofd en zat heel moeilijk te zuchten. Misschien had hij toch dat die ragfijne voorzet van Loek moeten verzilveren.

Geëmotioneerd nam Kees afscheid. Het was hem allemaal niet in de kouwe kleren gaan zitten. ,,Dat rare spel. Die dubbele agenda, ik kan het niet uitleggen. Mag ik alsjeblieft naar mijn ontzettend lieve vrouw en lieve kinderen?”

Ook Samantha zat met een brok in de keel. ,,Maar ik weet dat je me niet had meegenomen naar de finale”, zei Samantha indirect tegen Kees. De koning is dood, leve de koning. In dit geval: koningin alias ‘heks’ Samantha. Ze weet waar het om gaat: ,,We zijn hier allemaal om te winnen.” En daarmee is ze hard bezig. Samantha is de spits die kansen wél afmaakt, ze is de topfavoriet voor de zilverschat.

