Samenvatting GP Canada door 933.000 mensen bekeken

De samenvatting van de Grote Prijs van Canada was zondagavond laat een van de best bekeken programma’s van de dag, meldt Stichting Kijkonderzoek. Om 22.50 uur schakelden nog 933.000 mensen naar NPO 1 om te zien hoe Max Verstappen in Montreal zijn zesde zege van het F1-seizoen boekte. De uitzending was na het NOS Journaal van 20.00 uur, dat ruim 1,5 miljoen kijkers trok, het best bekeken.