Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van talkshow Op1

,,Ik vond het al een ingewikkeld verhaal toen ik werd gevraagd. Ik heb al zoveel andere dingen. Ik heb me erin laten lullen. Het was voor drie maanden bedoeld als experiment”, legt Schimmelpenninck uit, die ook hoofdredacteur van zakenblad Quote is. ,,Het liep, door corona, maar door. Terwijl mijn twijfels bleven. Het heeft nooit honderd procent als mijn rol gevoeld.”

Hij had wel interessante gesprekken aan tafel, zegt hij. Soms. ,,Maar er waren ook best veel gesprekken die vrij eendimensionaal waren. Het is niet altijd een debat. Soms was mijn rol als presentator vrij beperkt", zegt hij. ,,Het kost me teveel tijd, het kost me ook stress. Ik vind dingen die mijn vrijheid beperken irritant. Het is fysiek heel zwaar. Je komt thuis om twaalf uur, half één en dan kun je niet meteen slapen. De adrenaline is zo hoog. Dan ben ik de vrijdag erna niets waard. Het is extreem intensief.”

Schimmelpenninck zegt dat hij een talkshow maken voor tv ‘niet als het hoogst haalbare ziet’. ,,Tv is maximaal één van de kanalen die ik wil bedienen. Maar ik vind het niet het leukste kanaal, je bent zo gevangen in een format en je wordt een soort publiek bezit. Als je wekelijks iets presenteert, dan gaan mensen vinden dat ze iets van jou mogen vinden. Het was een leuk experiment, maar ik heb tv niet nodig. In Op1 ben je letterlijk inwisselbaar. Voor jou tien anderen. Die show is niet van jou. Dat is ook het verschil met een Matthijs (van Nieuwkerk, red.), Eva (Jinek, red.) of Jeroen (Pauw, red.) die de show dragen. Zij zijn die show.” Al, zegt hij, zou hij nooit een ‘Schimmelpenninck’ willen maken. ,,Dan zit je weer met die gasten. Ik vind het veel te leuk om mijn eigen mening te geven.”

Hij stoorde zich er ook aan dat bij interessante gesprekken de eindredacteur van dienst in zijn oortje zat te roepen: ‘hou het simpel’. ,,Dan kun je de diepte niet in, omdat het breed toegankelijk moet blijven. Dat vond ik moeilijk”, zegt hij. ,,Ik kreeg zoveel instructies, dat ik uit mezelf een beetje veilig ging zitten zijn.”

Hij heeft in juni bij de NPO kenbaar gemaakt te willen stoppen, maar beloofde de zomerperiode nog door te gaan omdat vervanging regelen dan lastiger zou zijn. Hij sluit niet uit dat hij zijn opvolger - wie dat is, is nog niet bekendgemaakt - weer zo nu en dan zal aflossen. ,,Dan ga ik er lachend een maandje zitten. Maar ik moet nu op de rem trappen.”

Schimmelpennincks vaste collega Welmoed Sijtsma gaat overigens wel door.

