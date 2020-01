Sandra Schuurhof laat in royaltyshow ‘de achterkant van het paleis zien’

Een week geleden was Sandra Schuurhof (48) al even in Londen om zo actueel mogelijk te kunnen zijn in haar nieuwe programma Hart van Oranje. Maar toen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan woensdagavond bekendmaakten afstand te nemen van de koninklijke familie, moést ze dit weekend wel opnieuw in het vliegtuig stappen. ,,We willen wel zo dicht mogelijk op de actualiteit zitten”, vertelt de koningshuisdeskundige. ,,Dit komt wel heel goed uit, zo met de start van het programma. In januari starten de royals juist meestal rustig op.”



Het idee voor Hart van Oranje werd afgelopen zomer geboren. ,,Ik wil de achterkant van het paleis laten zien, zonder het sprookje door te prikken”, zegt Schuurhof, die al bijna twintig jaar als koningshuisverslaggever werkt. Eerst voor RTL Nieuws en RTL Boulevard, later voor Hart van Nederland en Shownieuws. ,,Normaal gesproken kan ik bij reportages veel leuke wetenswaardigheden niet kwijt. Daarin volg je vooral de bal.” Bij de programmadirectie van SBS6 waren ze enthousiast, ze mocht een pilot maken. Nu komt er een wekelijkse serie van twee maanden, elke dinsdag om 21:30 uur. ,,We hebben de vrije hand gekregen, daar spreekt een enorm vertrouwen uit.”