Sanne Hans hint op nieuwe liefde en André Hazes is kapot

Het valt ook allemaal niet mee voor André Hazes. Net terug van een zonovergoten vakantie, moet hij - al heeft hij een jetlag - weer de studio in. Het ziet er naar uit dat we nog even moeten wachten op nieuwe muziek...

Kut jet-lag!😂. Song al af boys? @marcelfisser @bram_koning @evanhoevelaak Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 17 May 2018 om 8:22 PDT

Georgina Verbaan deelt een grappige tekening van haar dochter Odilia (7). Vooral hun neuzen lijken sprekend, vindt de actrice.

Mijn dochter en ik. We hebben dezelfde neus. Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 18 May 2018 om 0:06 PDT

Nog maar kort geleden werd duidelijk dat Sanne Hans, ook bekend als Miss Montreal, weer single was, maar nu hint ze dat ze weer verliefd is. In een tropisch kiekje vanaf Bonaire krijgt ze een fijne kus van de langharige surfdude Lex Donse.

Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 17 May 2018 om 23:02 PDT

Dat Wendy van Dijk verslingerd is aan Disq-training, laat ze te pas en te onpas weten. Haar man, oud-RTL-programmadirecteur Erland Galjaard, doet gezellig mee. Trots laat hij zijn vorderingen zien in een filmpje met ontbloot bovenlijf...

Sterrenvisagist Leco van Zadelhoff bedankt zijn vriendinnengroep, onder wie zijn besties Caroline Tensen en Leontine Borasto, met wie hij deze week in Marrakesh zijn 50ste verjaardag vierde. Allen helemaal stylish in diepblauw gekleed.

Thanks sweety s for an amazing birthday!!!! #50ishetnieuwe40 Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 18 May 2018 om 1:47 PDT

Chantal Janzen bubbelt lekker verder in haar roze wolk. Haar oudste zoon James en jongste zoon Bobby werden vanochtend samen wakker. Hoewel, Bobby was wakker en vond dat zijn grote broer óók wakker moest worden, getuige het vuistje dat hij in de aanslag heeft.

How to wake up your big brother: Punch him in the face. And keep your left fist as a back up. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@chantaljanzen.official) op 17 May 2018 om 23:32 PDT

Dat Doutzen Kroes is gezegend met een prachtig lichaam, weten we. Maar dat van haar man Sunnery James mag er ook wezen. Het topmodel is maar wat trots dat haar lief zijn lijf zo strak houdt, ondanks zijn drukke schema als dj.

That smile is everything... well the body is not too bad either😜 I’m proud of you my love I know you work hard to keep your body healthy and fit while working late nights and keeping up with a crazy travel schedule! 💥💥💥💥 @sunneryjames Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 17 May 2018 om 13:05 PDT

Heidi Klum (44) heeft voor het eerst een kiekje gepost met haar nieuwe vlam, Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz (28). Ze had er geen woorden voor nodig, alleen een hartje.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@heidiklum) op 17 May 2018 om 11:06 PDT