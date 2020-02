Sanne Hans: 'Ik had het gevoel dat ik me groot moest houden’

Anouk fileert The Voice na opvallende exit: ‘Je zou bijna zeggen dat het vooropge­zet is’

8:37 Bijna 1,6 miljoen kijkers hebben gisteravond gezien hoe coach Anouk flink uithaalde in The Voice of Holland. Haar pupil Sanne verloor van Daphne, wier optreden eigenlijk totaal mislukte. Anouk kon haar ogen niet geloven en stelde onomwonden: ,,Dat was een flater. Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is, dat kan bijna niet.”