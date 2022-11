Sanne Vogel dankbaar voor steun na onthulling over kankergen: ‘Het gaat goed met me’

Sanne Vogel is dankbaar voor alle steun die ze heeft gekregen nadat ze in De geknipte gast onthulde het kankergen bij zich te dragen en daarom binnenkort preventief haar borsten en eierstokken laat verwijderen. De 38-jarige actrice stelt dat ‘zorgen niet nodig zijn’. ,,Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat alles goed gaat komen.”

Vogel vertelde tien dagen geleden in de kappersstoel van Özcan Akyol over het BRCA-gen dat ze draagt, een gemuteerd gen dat het risico op borst-, eierstok- en eileiderkanker verhoogt. Toen zij 13 jaar was, stierf haar tante aan borstkanker, en ook haar oma en een aantal zussen van haar oma overleed aan de ziekte.

Hoewel Vogel aanvankelijk had besloten niets te vertellen over het slechte nieuws dat ze van de artsen had gehad, deed ze dat toch. Om te voorkomen dat Vogel ziek wordt, zullen haar borsten en eierstokken verwijderd worden. Daarvoor staat ze op een wachtlijst. ‘Het was niet de bedoeling om dit publiekelijk te vertellen, maar Özcan Akyol is een waanzinnig goede fijne journalist die veel research doet naar zijn gasten en de vinger precies op de goede plek weet te leggen. Ik ben blij dat dit nieuws bij hem naar buiten is gekomen. Dat zijn crew en redactie met zoveel respect programma’s maken’, schrijft Vogel vandaag op Instagram.

Ze ontving de afgelopen dagen ‘een stortvloed aan lieve reacties’ en een ‘ontelbare hoeveelheid aan vrouwen’ die in een soortgelijke situatie zitten meldde zich bij de actrice. ‘Het zijn er te veel om te beantwoorden, dus daarom via deze weg. Bedankt voor alle steun.’

Energie

Vogel kreeg ook een aantal berichten van mensen die zich zorgen maakten om haar gezondheid. Dat is niet nodig, benadrukt ze. ‘Het gaat goed met mij, met ons. Ik ben nog nooit zo een lange tijd achter elkaar zo intens gelukkig geweest als het afgelopen halfjaar. Natuurlijk staan er zware operaties op de planning, maar die vallen in het niets bij de verloren strijd die zoveel vrouwen in mijn familie hebben moeten voeren.’

Het helpt Vogel bovendien enorm dat de mensen die dichtbij haar staan er altijd voor haar zijn. ‘Ik ben dankbaar dat ik in handen ben van goede artsen en heb er honderd procent vertrouwen in dat alles goed gaat komen. Nu ik dit gezegd heb, ga ik er voorlopig ook niks meer over zeggen. Want er zijn zoveel mooie dingen waar ik liever mijn energie aan geef’, besluit ze.

Sanne Vogel, onder meer bekend van haar regie- en acteerwerk in Hartenstraat en Foodies, kreeg samen met haar vriend Melchior tweeling Loewy en Bella (3). Het gezin verhuisde dit jaar van Amsterdam naar een dorpje dichtbij Utrecht.

