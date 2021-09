Sanne Wallis de Vries overladen met nare reacties na uitspraken in Jinek: ‘Het went niet’

Eerder deze week maakten Jandino Asporaat en Douwe Bob bekend hun shows te cancelen, omdat ze niet willen werken met het verplichte coronatoegangsbewijs. De mannen zijn van mening dat het zorgt voor een tweedeling in de samenleving. ,,De discriminatie is te groot”, stelde Douwe Bob in een filmpje dat hij deelde op Instagram.



De Vries keek daar heel anders tegenaan, zo maakte ze dinsdagavond in talkshow Jinek duidelijk. Zij stelde dat de instelling van Asporaat en Bob júíst voor een tweedeling zou zorgen. ,,Terwijl dat niet zou moeten bij artiesten”, aldus De Vries. Bovendien is de cabaretière van mening dat niet optreden ‘de doodsteek is voor de cultuursector’ en noemde ze de QR-code een ‘tijdelijke oplossing’.



De uitspraken van De Vries schoten bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Op sociale media regende het dan ook beledigingen aan haar adres. Nu, twee dagen later, ‘slalomt’ De Vries zich tussen de ‘verwensingen en nare mededelingen door’. Volgens verschillende mensen zou De Vries ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan’ en zouden haar ideeën en zijzelf ‘walgelijk zijn’, zo schrijft ze in haar Instagram Stories.



De Vries probeert er nuchter onder te blijven. ‘Het wordt gelukkig wat minder. Maar het went niet’, besluit ze.