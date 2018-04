Saskia Noort: Ik wil af van het label thrillerschrijver

Liefdes­brief Tupac aan Madonna toch onder de hamer

20:30 Een liefdesbrief die Tupac Shakur schreef aan Madonna mag toch worden geveild. Een rechter heeft groen licht gegeven omdat Madonna er in 2004 min of meer toestemming voor gaf, schrijft TMZ. De zangeres tekende toen een document dat haar oude vriendin en adviseur Darlene Lutz spullen mocht houden die ze haar had gegeven.