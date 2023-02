SBS 6-show Ministars past regels aan vanwege bijzonder doel van winnaar Emma (14)

In Ministars, dat vrijdagavond 405.000 kijkers trok, brengen kinderen een videoduet met hun onbereikbare idolen. De kids zingen live in de studio, wereldsterren als Billie Eilish en Katy Perry zijn te zien op schermen om hen heen. Emma viel meteen op toen ze niet voor een toegankelijk popliedje ging, maar voor Voilà, het meeslepende nummer waarmee de Franse zangeres Barbara Pravi in 2021 tweede werd op het songfestival.

Het meisje uit Kerkrade is pas 14 jaar, maar haar bijna schreeuwende climax klonk doorleefd. De winnaar van The Voice Kids in 2021 heeft dan ook best wat meegemaakt. Vanaf vlak na haar geboorte is Emma afhankelijk van sondevoeding vanwege een maagverlamming. Ze heeft altijd een rugtas bij zich met twee pompen die voor haar voeding zorgen. Ze werd vaak geopereerd, liep een groeiachterstand op en werd vanwege de rugzak vroeger vaak gepest. Haar deelname aan The Voice Kids noemde ze destijds een ‘dikke neus naar mijn pestkoppen’.

Snelle stapt van zijn geloof

Voilà gaat volgens Emma over een onzeker meisje dat gehoord wil worden en is op haar lijf geschreven. Dat voelde de jury, bestaande uit Rolf Sanchez, Sanne Hans en Snelle. Die deelt cijfers uit in de vorm van een aantal sterren, maximaal 10. ,,Ik ben helemaal weggeblazen’’, zei Sanchez, bij wie het kippenvel op de armen stond. ,,Als ik kon, zou ik je 20 sterren geven. Maar ik geef je er 10.’’



Bekijk een fragment van Emma’s optreden, lees daaronder verder:

Dat is iets wat Snelle tot vrijdagavond nooit wilde doen, omdat er altijd ruimte is voor verbetering. Maar terwijl nog niet iedereen had opgetreden, noemde hij Emma zijn favoriet en gaf ook hij een 10. ,,Jij bent echt te goed voor Nederland’’, zei hij. Ook Sanne was geraakt. ,,Je bent altijd lief, altijd vrolijk, maar als je daar staat, ben je een soort beest. Ik vind dat zeldzaam en heel mooi.’’ Een derde 10 betekende de perfecte score.

Bijzonder doel

Ook bij het studiopubliek was Emma favoriet, waardoor ze de show won. Naast de trofee kreeg ze een spaarrekening met 25.000 euro. Volgens de regels kan ze daar pas over vier jaar bij, als ze 18 jaar is. Maar Emma heeft een stichting opgericht voor mensen die dezelfde aandoening hebben als zij, officieel gastroparese genaamd. Ze wil er meer bekendheid voor en hoopt dat niemand zich ooit nog schaamt voor sondevoeding.

,,Eigenlijk zouden we het geld pas geven als jullie 18 zijn’’, sprak presentatrice Britt Dekker. ,,Want we vonden het zonde als jullie het gaan verbrassen aan energiedrank, scooters en andere slechte dingen. Maar ik denk dat er wel te regelen valt dat jij het eerder krijgt, met zo’n goed doel.’’ Zaterdagochtend meldde Emma dat de stichting Gastrostars er inmiddels is.

