SBS haalt kijkcijferflop Dit vindt Nederland van de buis

,,Een programma waarin alle Nederlanders aan het woord zouden komen, sloot naadloos aan bij de zender die wij met SBS6 voor ogen hebben. Helaas moeten we nu constateren dat Dit vindt Nederland te weinig kijkers aan zich heeft kunnen binden’’, reageert Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa. Hij hint erop dat SBS op zoek gaat naar een nieuwe manier om gewone mensen een stem te geven.



Onze tv-columnist Angela de Jong was onlangs nog zeer kritisch over het programma, dat volgens haar eigenlijk niet eens een recensie verdiende. ,,Niemand zet de tv aan voor de volstrekt oninteressante én feitenvrije mening van vier al even oninteressante ‘BN’ers’’’, schreef ze. ,,Áls kijkers er al in geïnteresseerd zijn dat actrice Carly Wijs vindt dat Rutte er niks van bakt of een Limburgse zanger ook een mening heeft over de Haagse politiek – ik zeg áls – dan kijken ze wel op Twitter.’’