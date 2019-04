Scarlett Johansson doodsbang bij auto-achtervolging

Quo­te-baas Sander Schimmel­pen­nin­ck presen­teert nieuwe serie Dragon’s Den

17:32 Productiehuis Vincent TV Producties, bekend van onder meer Gouden Televizier Ring-winnaar Beau Five Days Inside, werkt aan een comeback van het ondernemersprogramma Dragon’s Den. Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck wordt de nieuwe presentator, aldus Vincent ter Voert die hierover nu met verschillende tv-zenders in gesprek is.