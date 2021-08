‘Scarlett Johansson en Colin Jost houden baby uit publiciteit’

B&B vol liefde Bijna 700.000 kijkers zien Debbie haar mannen streng toespreken: ‘Het is echt heel laks allemaal’

7:40 Wat een gezellig middagje uit had moeten worden, eindigde voor Debbie en haar twee dates Pascal en Chris in een bloedserieus gesprek. Vooral Debbie moest wat van het hart: ze had het gevoel dat de twee heren meer genoten van een vakantie, dan dat ze echt interesse in haar toonden. Daarmee lijken de kansen op het vinden van de liefde in B&B Vol Liefde voor Debbie steeds kleiner te worden. ,,Op dit moment heb ik die magie nog niet”, zei Debbie gisteravond voor het oog van 668.000 kijkers.