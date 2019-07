Scarlett Johansson komt terug op kritiek: Mijn punt kwam niet goed over

,,De vraag die ik in gesprek met de moderne kunstenaar David Salle beantwoordde, ging over de confrontatie tussen politieke correctheid en kunst", zegt de Avengers-actrice. ,,Persoonlijk vind ik dat, in een ideale wereld, iedere acteur wie dan ook zou mogen spelen en dat kunst, in al haar vormen, immuun moet zijn voor politieke correctheid. Dat punt probeerde ik te maken, maar dat kwam niet helemaal goed over."



De Amerikaanse erkent wel dat er nogal wat tegenstrijdigheid in haar werkveld bestaat en dat vooral Kaukasische - de term die wordt gebruikt om het algemene fysieke type van de oorspronkelijke bevolking van Europa, Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika, West-Azië, Centraal-Azië en Zuid-Azië aan te duiden - acteurs van hetzelfde geslacht voor de rol de voorkeur krijgen in het castingproces. ,,Niet iedere acteur heeft dezelfde mogelijkheden geboden gekregen, terwijl ik dat geluk wel had. Ik blijf daarom achter diversiteit in de industrie staan en blijf vechten voor projecten waar iedereen aan mee zou mogen doen."



Zaterdag meldden diverse media, op basis van een interview in As If Magazine, dat Scarlett vond dat ze als actrice ‘elke persoon, elke boom en ieder dier zou mogen spelen’ omdat het haar werk is. Hiermee refereerde ze aan het feit dat bepaalde acteurs en actrices wel of niet gecast worden op basis van hun huidskleur. ,,Ik heb het gevoel dat het een trend is en dat het om verschillende sociale redenen gebeurt.”