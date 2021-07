‘Scarlett Johansson zwanger van tweede kind’

Scarlett Johansson uit kritiek op 'seksisti­sche' persorgani­sa­tie

9 mei Scarlett Johansson heeft zich in een statement fel uitgesproken tegen de ‘seksistische’ Hollywood Foreign Press Agency (HFPA), de organisatie van journalisten en fotografen die verslag doet van de Amerikaanse entertainmentindustrie voor media buiten de VS. De actrice is het - net als velen van haar collega’s - oneens met het gebrek aan diversiteit en transparantie binnen de organisatie.