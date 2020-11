Schaatshunk Kjeld blaast 31 kaarsjes uit en Bridget ziet hoop na vervelend jaar

Weer bijna drie miljoen kijkers voor The Masked Singer

7 november Het is bijna geen verrassing meer: kijkcijferhit The Masked Singer trok gisteravond weer bijna 3 miljoen kijkers naar RTL 4. De laatste aflevering voor de finale betekende het afscheid van twee karakters: de Vlinder en de Kameleon. Maar wie zaten er in de pakken?