Schlager-zanger Jürgen Marcus (69) overleden

Marcus, op 6 juni 1948 geboren als Jürgen Beumer, scoorde hits als Ein Festival Der Liebe en Eine Neue Liebe Ist Wie Ein Neues Leben. ,,Met bezwaard hart laat ik weten dat Jürgen Marcus zijn strijd tegen de chronische longziekte COPD heeft verloren'', verklaarde Marcus' partner en manager Nikolaus Fischer.



De schlagerzanger leed sinds 2002 aan de longziekte COPD. Vorig jaar april maakte Marcus bekend nooit meer op te treden wegens zijn gezondheidsproblemen.



,,Het was zijn uitdrukkelijke wens om in besloten kring begraven te worden'', zei Fischer, die twintig jaar samen was met de zanger. Hij vroeg verder om privacy om 'in deze moeilijke tijd in alle rust te kunnen rouwen'.