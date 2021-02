Schokkend filmexperiment over ‘grooming’ heeft zelf ook iets ranzigs

Het is helaas geen verrassing of uitzondering meer: hordes viespeuken struinen het internet af op zoek naar (te) jonge meisjes om ze te verleiden uit de kleren te gaan of zelfs af te spreken. In het Tsjechische filmexperiment Caught in the Net krijgen drie meerderjarige ‘actrices’ met een minderjarig uiterlijk de opdracht om, onder begeleiding van het team achter de documentaire, zich online voor te doen als 12-jarige meisjes. Er worden zelfs kinderkamers voor ze gebouwd, om de authenticiteit te vergroten.