Schrijver dook in de wereld van het varken: ‘Verkeerd om ze te behandelen als gebruiksvoorwerp’

Hij hield van koken en eten, en verhuisde van Oslo naar de regio Jaeren in het zuiden van Noorwegen, het gebied waar de varkensindustrie in het Scandinavische land zich concentreert. ,,Maar”, zegt Kristoffer Hatteland Endresen, afgestudeerd historicus en in het dagelijks leven docent, ,,eigenlijk wist ik niets van varkens. Terwijl ik ze regelmatig op mijn bord had liggen. Ik wist niet hoe ze leven, wat er in ze omgaat, wat hun geschiedenis is. Ik had ze zelfs nog nooit van dichtbij gezien.”