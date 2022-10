Schrijver Ivan Wolffers overleden, man van Marion Bloem

Interview Caroline De Bruijn is al dertig jaar Janine in GTST: ‘Zelfs mijn zwanger­schap stond al in het script’

Van alle personages in Goede tijden, slechte tijden is zij in de meeste afleveringen in beeld geweest. Dertig jaar is Caroline De Bruijn al Janine Elschot. ,,Ik kwam eigenlijk voor een bijrol.’’

