Schrijver Marieke Lucas Rijneveld verandert voornaamwoorden in hij en hem

Rijneveld liet eerder al weten zich qua gender niet helemaal man of vrouw te voelen, maar een ‘tussenmens’. Hij miste in de Nederlandse taal echter voornaamwoorden die voor hem goed voelden, dus gaf hij in Nederland de voorkeur aan zij en haar en in het buitenland aan they en them. Met een foto van zichzelf met een kroon op zijn hoofd viert Rijneveld vandaag zijn nieuwe voornaamwoorden:

De schrijver werd op de middelbare school gepest omdat de andere kinderen hem jongensachtig vonden voor iemand die zij als meisje zagen. In reactie daarop ging Rijneveld zich heel vrouwelijk gedragen, terwijl hij eigenlijk nooit echt had nagedacht over zijn plek op het spectrum tussen man en vrouw.

,,Op de eerste dag van de middelbare school vroegen pestkoppen mij wat ik eigenlijk ben: een jongen of een meisje? Daar had ik toen geen antwoord op, en nu nog steeds niet’’, zei Rijneveld vorig jaar. ,,Ik ben geen jongen en geen meisje. Ik ben een tussenmens.’’

Lucas

Enkele jaren geleden voegde Rijneveld ‘Lucas’ toe aan zijn naam. Over de herkomst van die naam zei hij: ,,In groep 3 kreeg ik een fantasievriendje. Hij heette Lucas. Ik praatte tegen hem, vooral in de avond. Ik dacht: als ik een jongen was, wil ik zo heten.’’

Rijneveld is dus niet man of vrouw en niet Marieke óf Lucas. ,,Eerder was er echt een verschil tussen Marieke en Lucas. Lucas was vrijer, stoer. Marieke juist onzeker. Nu weet ik: ik ben ze allebei, ik ben zowel kwetsbaar als stoer. Dat is een opluchting. Ik zou nooit meer alleen Marieke willen zijn.’’

Lunch met de koning

De schrijver won in 2020 als eerste Nederlandse auteur ooit de International Booker Prize, een belangrijke onderscheiding voor een boek dat vanuit een andere taal naar het Engels is vertaald. Hij kreeg die voor zijn debuutroman De avond is ongemak (The discomfort of evening). Mede vanwege de prijs mocht Rijneveld vorig jaar lunchen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Paleis Noordeinde, samen met andere Nederlanders die een bijzondere prestatie hadden geleverd:

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima lunchten afgelopen oktober met Nederlanders die zich hadden onderscheiden door een bijzondere prestatie, met Rijneveld als zesde van rechts, staand. © Brunopress

Rijneveld zou eigenlijk het werk van de bekende Amerikaanse dichter Amanda Gorman gaan vertalen, maar gaf die opdracht vorig jaar terug vanwege de ophef die daarover was ontstaan. Op sociale media vroegen veel mensen zich af waarom was gekozen voor de witte Rijneveld en niet voor bijvoorbeeld een Afro-Nederlandse schrijver. Het werk wordt nu vertaald door Zaïre Krieger.

