Schrijver stopt overwachts met stripboeken The Walking Dead

De schrijver bracht in 2003 het eerste stripboek uit over sheriff Rick Grimes die in een ziekenhuis ontwaakt en erachter komt dat zombies, die 'walkers' worden genoemd, het land hebben overgenomen. AMC kocht de rechten van The Walking Dead en maakte er een serie van, die in 2010 van start ging. Inmiddels is daar ook een spin-off van, Fear The Walking Dead, diverse videogames en wordt er gewerkt aan films over Grimes.