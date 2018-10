Seks en kanker: gaat dat wel samen?

Seks, inimiteit en kanker. Gaat dat eigenlijk wel samen? Als het aan Sophia van Sorgen ligt wel. Toch hebben veel stelletjes moeite om open en eerlijk tegen elkaar te zijn als het op die drie dingen aankomt. ,,Het is voor veel mensen een ongemakkelijke combinatie'', vertelt ze in haar nieuwste aflevering. Tijd om het onderwerp aan te snijden.



Uit een rondgang op straat blijkt: men staat niet altijd stil bij het effect dat de diagnose kanker heeft op je seksleven. ,,Geen flauw idee. Heb ik ook nog nooit over nagedacht'', reageert een dame op straat. Een ander: ,,Er ligt nog altijd een beetje een taboe op beide onderwerpen.''



Ook voor de drie stelletjes geldt dat het niet altijd even makkelijk is om je geestelijk en lichamelijk bloot te geven tijdens en zelfs ná zo'n heftige periode. Bijvoorbeeld na het amputeren van een of meerdere borsten of een stoma. ,,Het is wel even een soort van no-goarea geweest", vertelt één van de dames. ,,De littekens zaten overal. Op mijn rug, op de zijkant van mijn lichaam. Je moet gewoon voorzichtig zijn.''



Seksuologe Ellen Laan kreeg zelf kanker en heeft een duidelijke boodschap voor de artsen. Zo vindt ze dat dokters zelf vaker over seks moeten beginnen. ,,Ze hebben de professionele plicht om het onderwerp ter sprake te brengen.''