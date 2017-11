Seksueel gedrag meer bespreekbaar na BNNVARA-show Verkracht of Niet

interview Verkracht of niet? : het BNNVARA-programma, waarvan vanavond de laatste aflevering wordt uitgezonden, moest de stilte rondom verkrachting doorbreken. Het thema bleek extra actueel toen vlak voor de uitzendingen de #metoo-discussie losbarstte. ,,Opeens zaten we er middenin'', concludeert BNNVARA-eindredacteur Wieneke van Vucht. Het programma is volgens haar een toevoeging aan de discussie rond seksueel overschrijdend gedrag.

Geraldine Kemper en Tim Hofman kijken met een panel van 14 jongeren naar een op waarheid geïnspireerd drama. Wat is het doel daar precies van?

,,We willen jongeren laten nadenken over de grenzen van seksueel gedrag. Wanneer is het grensoverschrijdend of niet? Hoe geef je die grens aan? Dat zijn zaken die spelen, maar waar niet duidelijk over wordt gepraat. Jongeren kunnen zich na een dergelijke gebeurtenis afvragen of ze het echt wilden. Dan gaan ze twijfelen, of ze misschien toch 'nee' hadden moeten zeggen. Was ik aan het flirten of niet? Heb ik het duidelijk genoeg aangegeven? Toen we hier met deskundigen over praatten, merkten we dat er veel misverstanden over bestaan. En dat zie je in de serie. Als een jongen een stijve penis krijgt, is hij niet altijd opgewonden. Of als een meisje nat is van onder, is dat niet per se omdat ze opgewonden is. Juist als je jong bent bestaan hier misverstanden over.''

Dus jullie spreken specifiek jongeren aan?

,,Het is in eerste instantie voor jongeren bedoeld, maar eigenlijk willen we breder in gesprek. Dat ouders zich meer bewust worden en er misschien wel over willen praten met hun kinderen. Dat geldt ook op educatief vlak: dat het een gespreksonderwerp wordt in de schoolklas. Maar het begint zeker bij de jongeren. Er zitten niet voor niets jongeren in het panel.''

Over het panel gesproken. Hoe zijn jullie daarop uitgekomen?

,,We hebben geprobeerd om een representatief panel, verschillende types uit Nederland, te vormen. Dat is denk ik wel gelukt. Helemaal als je kijkt naar welke meningen gedeeld werden. We wisten van sommigen dat ze een verhaal hadden, maar lang niet van allemaal. Zo bleek dat in één panel zes van de zeven meisjes te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag. Daaruit blijkt dat het een heftig thema is.''

Is dat iets waar je op had gehoopt?

,,Je hoopt dat er een open discussie ontstaat en niet dat ze na afloop dingen vertellen waarvan je hoopt dat ze dat in het programma hadden gedaan. Heel aandoenlijk vertelde een jongen dat hij op een feestje was waar een meisje hem wilde zoenen. Hij wees dat af, waarop zijn vrienden hem een 'sissy' noemden. Zo van: Dat is toch lekker? Die groepsdruk, dat moet je in een uitzending toch maar aandurven. Daardoor ontstaat er een gesprek, en dat kan alleen als de jongeren heel open zijn.''

De titel van het programma zorgde deze zomer voor flink wat ophef. Zelfs in Engeland werd het onderwerp behandeld. Komt dat achteraf gezien goed uit?

,,We wilden dat de discussie over het programma niet daarover ging, want het gaat echt over meer dan dat. Bij de grenzen van seksueel overschrijdend gedrag gaat het over alles wat daarbij komt kijken. Daarbij hebben we medewerking gekregen van de politie, van justitie. We hebben advocaten gesproken en het Centrum Seksueel Geweld. Dat is allemaal gedaan omdat we het écht goed wilden bespreken. Het moest het doel niet voorbij schieten.''

En toen bleek het thema ook nog eens ontzettend op de actualiteit in te spelen.

,,We konden daar niets aan doen, maar opeens zaten we er middenin. Dat is stom toeval geweest, want de opnames vonden afgelopen zomer plaats. Toen was er nog geen hashtag #metoo.''

Heeft het iets opgeleverd?

,,Ik denk dat het programma een toevoeging aan de discussie is omdat het niet op individuen ingaat, maar het geeft wel aan hoe groot het grijze gebied is. Waar dus blijkbaar veel verschil in mening over is; of het toelaatbaar gedrag is of niet. Als je de jongeren vraagt 'is het aanranding, verkrachting, ging het te ver of helemaal niet', dan zijn ze het in vele gevallen niet met elkaar eens. Dat maakt duidelijk dat het een heel moeilijk thema is.''

Denken jullie na over een tweede reeks?

,,We gaan binnenkort met de productiemaatschappij om tafel zitten en de boel evalueren. Dan gaan we zeker kijken hoe we hiermee verder kunnen, maar dat moeten we nog helemaal doorpraten. Vanuit het professionele veld is er positief op gereageerd en dat vind ik heel belangrijk. Het is meer bespreekbaar onder jongeren, ouders en professionals.''

Verkracht of niet?, 20.25 uur, NPO 3.