Selena Gomez kampte met suïcidale gedachten: ‘Alsof er niets van me overbleef’

Selena Gomez heeft jaren overwogen om zelfmoord te plegen. Dat onthult de zangeres in een interview met Rolling Stone , waarin ze openlijk spreekt over haar mentale gezondheidsproblemen. ,,Ik dacht dat de wereld beter zou zijn als ik er niet was”, zegt Gomez.

Aanvankelijk dacht de 30-jarige actrice dat haar mentale problemen werden veroorzaakt doordat ze worstelde als artiest. Ook het feit dat ze op haar 25e single was droeg daaraan bij. ,,Ik dacht als kind dat ik op mijn 25e getrouwd zou zijn. Het deed pijn dat ik daar zo ver van verwijderd was. Het was stom maar ik dacht echt dat mijn wereld voorbij was.”

In 2018 kampte Gomez met psychoses. Daar herinnert ze zich maar weinig van, maar ze weet nog wel dat ze werd opgenomen in een kliniek. Later werd een bipolaire stoornis vastgesteld bij de zangeres. Dat hielp haar om te begrijpen wat er met haar aan de hand was, maar daardoor kreeg ze ook veel medicijnen die negatieve effecten hadden. ,,Het was alsof er niets van me overbleef”, zei ze daarover. ,,Ik moest eigenlijk afkicken van de medicatie. Ik moest leren hoe ik bepaalde woorden kon onthouden. Ik vergat waar ik tijdens een gesprek was.”

Documentaire

De Amerikaanse deed de uitspraken in het interview naar aanleiding van de nieuwe documentaire Selena Gomez: My Mind and Me, die op 4 november verschijnt op streamingdienst Apple TV+. Daarin zijn de worstelingen met haar mentale gezondheid vastgelegd.

Gomez zei over de documentaire dat ze lang heeft getwijfeld of ze die wel wilde uitbrengen. ,,Ik wil niet dramatisch klinken, maar ik had hem bijna niet uitgebracht. Eerlijk gezegd wist ik een paar weken geleden nog niet of ik het wel kon.”

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om ­iemand? ­Iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl.

