Selena Gomez oogst lof met eerlijk kiekje van litteken na lang verbergen: ‘Trots op mezelf’

Danny de Munk: ‘Zonder Jenny had ik in de goot gelegen’

25 september Danny de Munk (50) wentelt zich momenteel nadrukkelijk in de schijnwerpers. Hij is captain in het muziekprogramma Thank you for the music, speelt in All Stars en Zonen en komt met een nieuwe plaat. ‘Ik doe alles met passie’. Monoloog in zes hoofdstukken.