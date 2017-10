Selma Blair: ik was één van de slachtoffers van James Toback

Naar aanleiding van een vernietigend artikel in de Los Angeles Times over seksuele intimidatie door de scenarist en regisseur James Toback, is nu ook actrice Selma Blair (45) open over haar huiveringwekkende ervaring met Toback.

In het artikel worden 38 vrouwen genoemd, zeven van hen wilden anoniem blijven. Uiteindelijk besloot Blair om toch naar verhaal te doen, nadat Toback de vrouwen voor leugenaars had uitgemaakt.

Blair wilde aanvankelijk haar herinneringen niet oprakelen, maar ‘toen hij de vrouwen leugenaars noemde en hij alles ontkende, voelde ik zo'n woede en de verplichting ook te praten’, aldus Blair.

In een gesprek met het tijdschrift Vanity Fair vertelt de actrice over haar met Toback in een hotelkamer in 1999. Ze vond de regisseur in eerste instantie interessant en dacht dat hij haar carriere een zetje in de goede richting kon geven. Toback stelde voor om af te spreken in zijn hotelkamer, maar Blair stond erop dat de ontmoeting plaats zou vinden het hotelrestaurant. Op de dag van de afspraak hoorde Blair dat Toback op zijn kamer zat. ,,Tegen beter weten in ging ik naar boven”, aldus Blair.

In de kamer liet Toback haar een script zien, vroeg hij haar persoonlijke dingen en daarna moest ze haar kleren uittrekken en een stuk van het script lezen. Blair weigerde eerst, maar gaf uiteindelijk toe omdat Tobank zei dat hij wilde zien of ze ‘goed in haar vel zat’. Ze trok haar bovenkleding uit. Toback betastte zichzelf en vroeg haar om seks.

Angst voor verkrachting

Uit angst voor verkrachting keek Blair toe hoe hij masturbeerde. ,,Ik voelde walging en schaamte”, zei Blair. Voordat ze de kamer verliet, bedreigde Toback haar.

,,Er is een meisje dat van plan is iets wat ik heb gedaan publiek te maken. Ik kan je verzekeren dat als ze dat ooit doet, ik haar laat ontvoeren en in de Hudson-rivier laat gooien met cement aan haar voeten, als je begrijpt wat ik bedoel”, aldus de regisseur.

Blair vertelde haar vriendje wat er was gebeurd en voor de rest niemand. ,,Ik liet hem beloven het aan niemand te vertellen. Ik stond aan het begin van mijn carrière en was bang dat als ik het iemand zou vertellen dat hij me zou ontvoeren." Blair wil dat Toback toegeeft hoeveel pijn en leed hij heeft veroorzaakt.