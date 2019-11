Sequel Walking Dead verschijnt in voorjaar

Wint Philippe Geubels vannacht een Emmy voor Taboe?

10:38 Als het even meezit, kan Philippe Geubels (38) vannacht - onze tijd - in New York een Emmy Award in de wacht slepen voor zijn programma Taboe. Iets waarvoor Geubels graag zijn vliegangst overwon. ,,Hier mogen zijn is al een overwinning”, aldus de Vlaamse komiek. ,,Maar we willen graag met dat beeldje naar huis."