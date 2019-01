Serie Judas ‘onverstaanbaar’ door ontbreken ondertiteling

Op sociale media buitelden tv-kijkers gisteravond over elkaar heen met positieve en negatieve reacties op de zesdelige, door Joram Lürsen geregisseerde serie met hoofdrollen van Rifka Lodeizen (Astrid) en Gijs Naber (Willem Holleeder). Het acteerwerk van de spelers werd geroemd, maar de verstaanbaarheid van de veelal plat Amsterdams of Jordanees pratende personages liet volgens velen te wensen over. ,,Niet te volgen”, reageerde iemand. Of: ,,Ondertiteling was wel fijn geweest, want zo begrijpen we er geen bal van. Doodzonde.” En: ,,Gemiste kans RTL.”

Tijdens de rechtstreeks tv-uitzending van de eerste aflevering, gisteren om tien uur 's avonds, besloten velen via teletekst de ondertiteling voor doven en slechthorenden aan te zetten. Daardoor was Judas beter te volgen. Op Videoland, bekeken op televisie of via de app, was overigens wel sprake van ondertiteling, mits die door de gebruiker was ingesteld. Het on demandplatform biedt de serie sinds gisteren in zijn geheel aan.

Storing

Videoland, dat sinds eind vorig jaar een eenheid vormt met terugkijkplatform RTL XL, heeft nog niet gereageerd op de storing die mogelijk te maken heeft met een capaciteitsprobleem. De dienst - eigendom van RTL Nederland - krijgt steeds meer abonnees, maar cijfers daarover geeft het bedrijf niet prijs. Volgens analisten in de mediawereld zouden inmiddels inmiddels meer dan een half miljoen abonnementen zijn verkocht.

Vorig jaar kampte Videoland herhaaldelijk met een capaciteitsprobleem tijdens het online gaan van het programma Temptation Island VIPS. Elke keer als een uitzending op het platform werd gezet, was de dienst langere tijd voor abonnees onbereikbaar. Of dat gisteren ook bij Judas speelde, is onduidelijk. RTL heeft nog niet gereageerd op de klachten over het ontbreken van de ondertiteling. Kijkers adviseren RTL dringend ondertitels bij de nog resterende vijf afleveringen standaard op televisie aan te bieden.