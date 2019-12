Series bingen in het basispakket? Dat kan!

Het is tevens de eerste aflevering van Bingewatchers zonder de vaste samenstelling van Charlene Heezen, Kevin Goes en Gudo Tienhooven. Gudo ontbreekt wegens een bezoek aan Meerdijk, de locatie van soapserie GTST. Alexander van Eenennaam, coördinator van de redactie media & cultuur, dook in het basispakket en zag bij Ziggo, KPN en de NPO series als The Loudest Voice, Toon, Stanley H. en Wisting. Maar ook The Imagineering Story van Disney+ komt ter sprake en Good Omens wordt in een goed daglicht gezet. Volg ons ook via Twitter en via Instagram, maar blijf vooral luisteren!