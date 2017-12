Serious Request 2.0 wil meer jongeren bereiken

Zien we vandaag de start van Serious Request 2.0?

Voelt het als het moment van de waarheid?

Vergeleken met eerdere edities waait er een nieuwe wind. Alsof NPO 3FM er een flinke schep bovenop doet om, nu de zender qua marktaandeel onder druk staat, weer stevig op de kaart te zetten...

,,Ja, ik ben als interim-zendermanager aan de slag gegaan en heb als uitdaging gesteld dat niks meer vanzelfsprekend is. Bij alles stellen we de vraag: waarom doen we het? Het doel is om jongeren op een nieuwe, frisse manier te bereiken.’’

Wordt Serious Request afgestoft of opgefrist?

Dat gebeurde andere jaren ook al. Maar het lijkt alsof de mouwen rond Serious Request nu extra worden opgestroopt.

,,We kruipen met het Glazen Huis de mensen inderdaad nog meer onder de huid. Het huis zelf heeft een extra verdieping gekregen en tot in de slaapkamer toe is door het glas alles te zien. Wie komt kijken zit er nog dichter op dan voorheen. Iedere dag zijn er optredens op het grote podium en we zijn crossmedialer dan voorheen. Op NPO 101 is alles live op tv te volgen, op de sociale media geven we achtergronden en we hebben bijvoorbeeld een journaaltje op NPO1. En we maken een slag naar de jongeren toe. Vrijdag bijvoorbeeld is YouTube-dag, waarbij allerlei bekende YouTubers naar Apeldoorn komen, maar ook komen bekende gamers naar het Glazen Huis. Serious Request is zoals altijd voor heel Nederland, maar de aandacht gaat nu extra uit naar jongeren.’’