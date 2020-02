Sex and the City-actrice Lynn Cohen (86) overleden

Cohen debuteerde in 1983 als actrice in de film Without a Trace. Haar echt grote rol speelde ze tien jaar later in Manhattan Murder Mystery. Daarna was ze te zien in verschillende televisieseries en films, waaronder Law & Order, Munich, Eagle Eye en The Hunger Games: Catching Fire. Ook stond ze met verschillende toneelstukken in het theater.



Van 2000 tot 2004 speelde ze in de HBO-serie Sex and the City en daarna maakte ze haar opwachting in de twee SATC-films.