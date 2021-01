Sex and the City keert terug: Zo gaat het nu met de sterren

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw)

Sarah Jessica Parker is blijven acteren, in HBO-serie Divorce bijvoorbeeld en een films als Failure to Launch en The Family Stone. Zo succesvol als met Sex and the City werd dat niet: wél een hit was haar kledinglijn SJP Collection. In Nederland werd ze door Blokker gestrikt voor een campagne om de keten weer populair te maken. Ze is al 1997 getrouwd met acteur Matthew Broderick en ze hebben samen drie kinderen, James, Marion en Tabitha.